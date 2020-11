Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de alegatori care au votat in strainatate in al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova este un record, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Sarban, conform agerpres.ro. Potrivit sursei…

- Prezenta la vot la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova era duminica la ora 18:00 de aproximativ 45%, a declarat, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Sarban, conform Agerpres. Pana la 18:00, au participat la…

- Prezenta la vot la al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din Republica Moldova era, la ora 15:00, cu 15% mai mare decat in primul tur, a declarat, intr-o conferinta de presa, vicepresedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Vladimir Sarban, noteaza Agerpres. Potrivit acestuia,…

- Numarul cetatenilor din Republica Moldova care au votat, duminica, in al doilea tur al alegerilor prezidentiale la sectiile de votare din strainatate era, la ora 12.00, de aproape trei ori mai mare decat in primul tur desfasurat in urma cu doua saptamani, informeaza Agerpres. Vicepresedintele Comisiei…

- Aproape 13.000 de cetateni din Republica Moldova au votat, la alegerile prezidentiale de duminica, in cele 13 sectii de votare deschise pe teritoriul Romaniei, a declarat, luni, presedintele Comisiei Electorale Centrale (CEC), Dorin Cimil. Potrivit sursei citate, in cele 139 de sectii de votare pe care…

- Daca in municipiul Suceava sunt mai multe adrese la care figureaza 150-200 sau chiar peste 200 de persoane, moldoveni sau ucraineni care au nevoie de domiciliu stabil pentru cetațenie, la Campulung Moldovenesc exista o adresa la care figureaza 1.000 de persoane din Republica Moldova.Primarul reales…