Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca, dupa alegerile parlamentare, legea va fi modificata, astfel incat cu șase luni inainte de alegeri sa nu se mai permita acordarea vizelor de flotant.

- Premierul Ludovic Orban, presedintele PNL, a declarat ca, dupa alegerile parlamentare, legea va fi modificata, astfel incat cu 6 luni inainte de alegeri sa nu se mai permita acordarea vizelor de flotant.VIDEO Marcel Ciolacu, dupa vot: Sper ca perioada umilinței fața de medici, profesori, copii,…

- Curtea Constitutionala a amanat din nou miercuri deciziile asupra sesizarii presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul. Deciziile privind aceste obiectii au fost amanate de CCR si in sedinta de marti. Alegerile…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat marți, dupa ședința PNL, ca a stabilit calendarul pentru alegerile parlamentare, punctand ca PNL este cel mai puternic partid din Romania și a exclus orice alianța.„Am stabilit calendarul alegerilor parlamentare. (...) In ceea ce privește alianțele, alianțele…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a lansat, luni, in dezbatere publica, proiectul de hotarare a Autoritatii pentru aprobarea modelului notei logistice prevazute la art. 23 alin. (6) lit. d) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului si a Camerei Deputatilor, precum si pentru organizarea…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, ca obiectivul PNL este castigarea alegerilor locale si parlamentare, aratand ca in sondaje liberalii au "9-10 procente in fata socialistilor". "Noi avem in acest sfarsit de an, in 27 septembrie, alegeri locale generale si pe data de 6 decembrie…

- Premierul Ludovic Orban a declarat joi ca data alegerilor parlamentare nu poate fi alta decat 6 decembrie, Executivul fiind obligat atat de Constituție, cat și de legea alegerilor parlamentare sa ia aceasta decizie.

- Senatorul USR Radu Mihail va depune un proiect legislativ pentru a modifica Legea privind organizarea alegerilor parlamentare astfel incat romanii din diaspora sa beneficieze, din nou, de regulile și procedurile aplicate la alegerile prezidențiale din 2019.Citește și: Un TSUNAMI de concedieri…