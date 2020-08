Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sucevei, președintele organizației municipale a PNL Ion Lungu și-a prezentat, astazi, platforma electorala pentru un nou mandat de edil al Sucevei. Ion Lungu a susținut o conferința de presa la sediul PNL Suceava, in cadrul careia a prezentat atat realizarile din acest mandat, cat și principalele…

- In cursul zilei de azi, 11 august a fost semnat la nivel de Reghin protocolul Alianței PSD – ALDE pentru susținerea la funcția de primar a Mariei Precup și a unei liste comune pentru Consiliul Local. „Consideram ca atunci cand doua partide – unul social democrat și altul democrat- liberal – aleg sa…

- Primarul Municipiului Reghin, Maria Precup, a facut in aceasta seara cateva precizari – pe pagina personala de socializare – legate de situația existenta in cadrul primariei, urmare a confirmarii pozitive cu COVID-19 a viceprimarului Mark Endre și a alți doi funcționari din cadrul instituției: „In aceasta…

- In ultima perioada s-a vehiculat in spațiul public informația conform careia actualul primar Iulian Miu nu va mai candida pentru un nou mandat la Ungheni. Ei bine, primarul Iulian Miu ne-a confirmat ca dumnealui este candidatul Partidului Social-Democrat la Primaria Ungheni. De asemenea, aceasta informație…

- Un liberal de marca trece la PSD și candideaza la Primarie in Politic / on 16/07/2020 at 11:46 / Stelian Branzarea, fost primar al comunei Smardioasa din partea PNL pana in anul 2016, va candida la alegerile locale din toamna acesui an, cu susținerea Partidului Social Democrat, potrivit unor surse.…

- Actualul primar al municipiului Dej, Morar Costan a anunțat, astazi, ca nu va mai candida din partea Partidului Social Democrat (PSD) la urmatoarele alegeri locale. ”Voi candida pentru un nou mandat de primar al municipiului Dej, in primul rand din partea dejenilor”, a explicat edilul, lasand sa se…

