- Primul care a luat cuvantul a fost ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, precum si presedintele biroului judetean al PNL Iasi, actual candidat pentru presedintia Consiliului Judetean Iasi, Costel Alexe. „Este o bucurie sa incepem aceasta prezentare a candidatilor intr-o regiune atat de frumoasa,…

- Primarul Mihai Chirica si ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, deputatul Costel Alexe, si-au depus, luni, candidatura pentru Primaria Iasi, respectiv, Consiliul Judetean Iasi, din partea Partidului National Liberal. Alaturi de cei doi politicieni, la Biroul Electoral Municipal Iasi…

- Incendiul de la Bragadiru nu ar trebui sa ne puna sanatatea in pericol sub o forma sau alta si sper ca institutiile abilitate ale statului roman sa-si faca datoria si, pe viitor, sa nu mai avem astfel de evenimente provocate, a declarat, joi seara, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, cere conducerii Camerei Deputatilor adoptarea in regim de urgenta a noului Cod Silvic, in urma amanarilor repetate a dezbaterii in plenul Camerei Deputatilor a modificarilor aduse documentului, prin care se promoveaza un pachet complet de masuri…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a declarat luni, la Brasov, ca a avut discutii cu cei de la Ministerul de Interne, dar si cu reprezentanti ai autoritatilor publice centrale si locale, pentru pentru a se trece la sanctionarea cu amenzi a celor care hranesc ursii "la marginea drumului",…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, se va intalni, saptamana viitoare, cu ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, pentru a solicita fonduri suplimentare in vederea asigurarii asistentei juridice a angajatilor institutiei, cat si a echipamentelor de protectie necesare personalului…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, sanctioneaza lipsa de viziune si implicare a Consiliului Judetean Iasi in atragerea investitorilor si dezvoltarea comunelor din Zona Metropolitana a Iasului: "Zona metropolitana a Iasului a fost prea mult timp ignorata din punct de vedere institutional.…