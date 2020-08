Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si-a depus, duminica, dosarul de candidatura pentru un al doilea mandat. "Am facut-o cu gandul la bucuresteni, ca si prima data. Am vazut ca, in ultima perioada, se practica gandul la cifre, la PUZ-uri, la autostrazi suspendate, nimeni nu vorbeste despre oameni. Cred ca oamenii sunt cei mai importanti. Am dovedit atasamentul pentru bucuresteni in toti acesti ani si, cu precadere, si in aceasta perioada grea de pandemie", a spus Firea, la iesirea de la Biroul electoral de circumscriptie din municipiul Bucuresti. Ea a afirmat ca Romania se afla intr-un…