AlegeriLocale2020/Băsescu: Nu sunt geambaş de voturi, cum să mă retrag? Candidatul PMP la Primaria Municipiului Bucuresti Traian Basescu, afirma ca nu se va retrage din cursa electorala in care s-a angajat deoarece el nu este "geambas de voturi" si intotdeauna in politica a luptat "pentru fiecare vot".



"Nu sunt geambas de voturi. Eu, de cand ma stiu in politica, am luptat pentru fiecare vot. Iar acum lupt pentru voturi, pentru ca, politic, alianta PNL USR ne-a impins la o candidatura individuala, ne-au scos din alianta cu o saptamana inainte de depunerea listelor. Nu sunt geambas de voturi, nici nu cumpar, nici nu vand voturi. (...) Cum sa ma retrag?",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Nu doar Gabriela Firea este lașa, la fel de las este si Nicusor Dan, intoarce spatele la luptele politice. Deci si unul, si altul sunt lasi. Insala bucurestenii prin refuzul de a participa la dezbateri, insala electoratul din Bucuresti care se pregateste sa cada intr-o capcana electorala și sa dea…

- Traian Basescu i-a criticat puternic pe principalii sai contracandidați la postul de primar general, Gabriela Firea și Nicușor Dan, numindu-i „lași” pentru ca nu accepta participarea la dezbateri politice. Despre actualul edil, candidatul PMP a afirmat ca e „un eșec total”, ca nu a finalizat niciun…

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, exclude posibilitatea de a se retrage din cursa pentru a facilita victoria lui Nicusor Dan in fata Gabrielei Firea. In acest moment, Nicusor Dan si Gabriela Firea sunt umar la umar, in timp ce Traian Basescu este cotat la 10%.

- Candidatul PMP la Primaria Capitalei, Traian Basescu, a declarat, sambata, intr-o conferința de presa, ca nu se va retrage din cursa."Nu sunt geambaș de voturi. Acum lupt pentru voturi pentru ca, politic, alianța USR-PNL ne-au scos din alianța cu o saptamana inainte de depunerea listelor.…

- Totodata, Ponta a subliniat, facand referire la esecul motiunii de cenzura de luni, ca o astfel de alianta ar fi posibila fara "tradatori si vanzatori de voturi". "A fost o fake-motiune, sa fie foarte clar. Pentru electoratul si alesii PSD a fost un semnal ca cinci ani de acum incolo nu se mai bate…

- Alianța USR PLUS propune la Runcu, un candidat care vrea … Post-ul Eusebiu Cojocaru, candidatul Alianței USR PLUS pentru Runcu! Ce proiecte propune in comuna (PE) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Octavian Savoiu, președintele PLUS Ialomița din cadrul Alianței USR-PLUS, saluta primele declarații publice din aceasta pre-campanie electorala. El a declarat ca la acest moment Slobozia are nevoie de oameni puternici, responsabili, capabili sa ofere slobozenilor alternativa pe care o cauta: «Dragoș…

- O solicitare in acest sens a fost transmisa Prefecturii Municipiului București de președintele PSD, Marcel Ciolacu. Solicitarea este motivata pe faptul ca Robert Negoița a anunțat ieri ca s-a inscris și a devenit președintele Partidului București 2020 (PB2020) și ca prin urmare a parasit partidului…