Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Sibiu, Daniela Cimpean, si-a depus candidatura sambata, la Biroul Electoral Judetean, si a anuntat ca isi doreste sa continue in functie, pentru a avea "un judet in care Europa sa fie acasa".



"Mi-am dorit sa continui la conducerea Consiliului Judetean Sibiu pentru ca imi doresc pentru sibieni un judet in care Europa sa fie acasa, un judet in care tinerii sa isi doreasca sa traiasca, sa isi creasca copiii, sa isi duca mai departe proiectele pe plan profesional si personal, un judet care sa nu mai exporte creativitate si forta de munca", a declarat…