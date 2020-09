Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul independent Soos Zoltan, care a fost sustinut de toate formatiunile politice maghiare, a castigat alegerile pentru Primaria Targu Mures, potrivit numaratorii paralele efectuata de catre staff-ul acestuia din peste 50% dintre sectiile de votare. Potrivit numaratorii paralele…

- Cetațenii județului Bihor iși aleg astazi primarii, consilierii locali, președintele de consiliu județean și consilierii județeni in cadrul alegerilor locale din acest an. Unele amanate cu trei luni din cauza pandemiei La Primaria Oradea, Ilie Bolojan iși lasa un succesor, in timp ce pesediștii mizeaza…

- Deși se declara foarte mulțumit de realizarile sale ca vicepreședinte al Consiliului Județean, Ioan Mang este convins ca din funcția de președinte al CJ, ar putea face mult mai mult. Șeful PSD Bihor regreta ca din postura de vicepreședinte, nu a putut face mai mult pentru fotbalul județean, din cauza…

- Liderul PSD Bihor, Ioan Mang, actual vicepresedinte al Consiliului Judetean (CJ), va candida pentru functia de presedinte al institutiei, iar fostul europarlamentar Emilian Pavel va fi candidatul social-democratilor pentru functia de primar al municipiului Oradea, noteaza Agerpres. Cei doi si-au…

- Liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan, acuza ”o racolare tot mai acerba” a primarilor PSD de catre PNL. El le-a treansmis celor care fac acest gest ca vor regreta ”pentru ca domnul Flutur nu va mai fi președinte al CJ Suceava din toamna și PNL-ul se distruge singur electoral prin felul in care…

- Dedicații, manele, muzica populara, hore, totul departe de ochii lumii. Adica „fapte, nu vorbe”, in plina pandemie de coronavirus, la ceea ce ar fi fost o petrecere electorala pentru candidatul PNL la Primaria Giarmata, Marcel Deac Iancau. S-a ținut langa balta din Giarmata, unde a ajuns in cele…

- Nu au fost primiti sau aveau sanse mici de a fi primiti in Academia Romana si si-au facut propriile Academii. Asa au ajuns sute de persoane sa primeasca de la statul roman, pe langa pensii si alte venituri, indemnizatii lunare pentru activitatea didactica si stiintifica pe care au avut-o de-a lungul…

- "Eu l-am sustinut pe domnul Ponta la prezidentiale, desi eram insarcinata. Am muncit pana in ultima zi. Trag si acum pentru lucruri pe care le-am spus atunci, la initiativa echipei de comunicare si de marketing politic. Trei saptamani am suferit de parca ar fi fost un membru al familiei mele cand…