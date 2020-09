AlegeriLocale2020/ Alianţa USR PLUS cere PNL să oprească atacurile împotriva candidaţilor săi Alianta USR PLUS cere PNL sa opreasca atacurile impotriva candidatilor sai, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora conducerea PNL le-a cerut organizatiilor din tara sa numere cati candidati USR PLUS la alegerile locale provin din alte partide. "Alianta USR PLUS cere public PNL sa opreasca atacurile impotriva candidatilor sai, dupa ce in presa au aparut informatii conform carora conducerea PNL le-a cerut organizatiilor din tara sa numere cati candidati USR PLUS la alegerile locale provin din alte partide. Cetatenii romani au nevoie de solutii, nu de scandalul cu care i-au obisnuiti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

