Alegerile din Belarus – Candidata opoziției s-a ascuns în ajunul votului (presă) În seara de dinaintea confruntarii de duminica cu Aleksandr Lukașenko, de multa vreme președinte al țarii, candidata la scrutinul prezidențial din Belarus s-a ascuns, alegerile de duminica fiind cele mai imprevizibile din ultima generație, scrie The Guardian, preluat de Rador. Candidata Svetlana Tihanovskaia a fugit din apartamentul sau dupa ce poliția a arestat câțiva membri importanți ai campaniei sale electorale, iar criticii considera ca este vorba despre o încercare de a speria opoziția înaintea acestui vot de importanța cruciala. &"Nu-și va petrece noaptea acasa,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

