Alegeri SUA: Partidul Democrat: aripa stângă i se alătură, reticent, lui Biden Partidul Democrat apare unit înaintea alegerilor din noiembrie, dar, la o privire mai atenta, numeroase diviziuni interne amenința coeziunea partidului. Aripa de stânga, dupa retragerea lui Bernie Sanders, va trebui sa se resemneze sa voteze un candidat și un program politic pe care nu le susține, potrivit Les Echos, citat de Rador.

Jocurile aproape ca sunt facute. Sondajele îl indica pe Joe Biden potențial câștigator la alegerile din 3 noiembrie, dar unii alegatori democrați nu ar dori înca sa-i acorde votul. Alegerile primare au scos la lumina o serie de bisericuțe… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

