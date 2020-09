Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar câteva ore de întâlnire mare fața în fața între cei doi candidați, tensiunea a crescut brusc, cele doua tabere acuzându-se reciproc de minciuni.Joe Biden nu poarta o casca ascunsa în ureche și nu a cerut mai multe pauze în timpul dezbaterii…

- Majoritatea politicienilor depun eforturi considerabile sa-și ascunda rufele murdare. Nu și premierul israelian Benjamin Netanyahu, scrie Washington Post.De-a lungul anilor liderul israelian a ajuns sa fie cunoscut de angajații casei pentru musafiri a președintelui SUA pentru „încarcatura…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, miercuri, ca un vaccin impotriva Covid-19 ar putea fi disponibil in termen de o luna, scrie La Libre Belgique, citata de Rador.Anunțul care reprezinta o accelerare a propriilor predicții deja surprinzator de optimiste a fost facut de Donald Trump,…

- Presedintele american Donald Trump, presedintele SUA, a declarat marti ca intr-o luna ar putea fi disponibil un vaccin impotriva COVID-19. Aceasta este o accelerare a propriilor predictii deja surprinzator de optimiste, potrivit Agerpres. In cadrul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri organizata…

- Donald Trump a afirmat, in cadrul unui eveniment electoral in statul american Pennsylvania, ca un vaccin impotriva Covid-19 ar putea sa fie disponibil intr-o luna, relateaza Agerpres. Afirmația vine in ciuda faptului ca specialiști printre care și epidemiologul șef de la Casa Alba, dr. Anthony Fauci…

- Președintele american Donald Trump este un om "crud", "mincinos" și lipsit de principii, spune Maryanne Trump Barry, sora președintelui american, ale carei afirmații, înregistrate în secret, au fost publicate sâmbata de Washington Post, transmite AFP.Maryanne…

- CNN a intrat in posesia unei informații, pe care a și difuzat-o, potrivit careia portretele a doi predecesori ai lui Donald Trump, cele ale lui Bill Clinton și George W. Bush, expuse pana acum in holul de la intrarea in Casa Alba, unde președintele Trump le putea vedea in fiecare zi, au fost retrase…