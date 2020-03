ALEGERI SUA 2020. Doi candidaţi democraţi rămaşi în cursa pentru Casa Albă ALEGERI SUA 2020. Potrivit sondajelor la iesirea de la vot realizate de Edison Research, afro-americanii, persoanele in varsta si absolventii de colegii l-au sustinut in general pe Biden (77 de ani) in cele 14 state disputate marti, ajutandu-l sa castige in cel putin opt state, printre care Alabama, Arkansas, Oklahoma, Tennessee, Massachusetts si Minnesota. Latino-americanii, cei nascuti intre 1981 si 2001 (asa-numitii 'Millennials') si barbatii albi l-au sprijinit in mare majoritate pe Sanders (78 de ani), care este probabil sa castige in Colorado, California, Vermont si Utah. In… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

