- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut 64,8% in turul al doilea al alegerilor prezidentiale de duminica, iar reprezentantul PSD, Viorica Dancila, 35,2%, potrivit sondajului realizat la iesirea de la urne de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul de Studii Socio-Comportamentale…

- Datele obținute de operatorii IRES aflați la secțiile de votare la al doilea tur al alegerilor prezidențiale, duminica, 24 noiembrie, arata ca românii au votat în proporție de 66,5% pentru Klaus Iohannis și de 33,5% pentru Viorica Dancila. Rezultatele sunt pentru ora 20:00, și au o marja…

- TION va prezinta reacțiile la cald ale reprezentanților principalelor partide care au sau susțin competitori la alegerile prezidențiale din 2019. La aceste alegeri au fost acreditate sa realizeze sondaje la iesirea de la urne atat pe 10 noiembrie, cat si pe 24 noiembrie, Centrul de…

- REZULTATE ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Date PNL ora 11.00 KLAUS IOHANNIS 42% Viorica Dabnicla 21% DAN BARN A 13% MIRCEA DIACONU 10% Conform unur surse interne, la numaratoarea Pro Romania - ALDE a iesit urmatoarea ierarhie. Cifrele sunt valabile pentru ora 12.00;…

- EXIT POLL ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Klaus Iohannis și Viorica Dancila sunt favoriții alegatorilor care și-au exprimat opțiunile pana la ora 10.00, arata primele date de tip exit-poll, precizeaza surse oficiale pentru STIRIPESURSE.RO. ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Cum arata primul exit-poll. SURPRIZA…

- REZULTATE ALEGERI prezidentiale 2019, EXIT POLL ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019. Cum si de unde afli primul cine merge in turul II Exit poll alegeri prezidentiale 2019. Biroul Electoral Central a acreditat trei institute sa realizeze sondaje la iesirea de la urne atat pe 10 noiembrie, cat…

- RomaniaTV.net face un sondaj online, in care va puteti exprima optiunea de vot in timp real. Cu cat veti intra mai multi si veti vota, cu atat mai fidela va fi imaginea asupra rezultatului primului tur al alegerilor prezidentiale. Primii doi candidati in ordinea voturilor obtinute vor…

- Biroul Electoral Central a acreditat saptamana aceasta trei institute pentru efectuarea de sondaje de opinie la iesirea de la urne la alegerile prezidentiale, la nivel national. Potrivit BEC, au fost acreditate sa realizeze sondaje la iesirea de la urne atat pe 10 noiembrie, cat si pe 24 noiembrie:…