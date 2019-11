Stiri pe aceeasi tema

- 7.675.378 de romani au votat in tara, pana la ora 18.00, la primul tur al alegerilor prezidentiale, potrivit datelor furnizate in timp real de Biroul Electoral Central, in timp ce 560.481 de voturi au fost exprimate in strainatate iar 25.189 de persoane au votat prin corespondenta.

- La alegerile prezidențiale care se desfașoara duminica, pana la ora 14.00, au votat 25 la suta dintre alegatori, adica 4.555.343 de romani. Printre județele cu prezența buna la urne se numara Ilfov, Brașov și Constanța, in timp ce județele Satu Mare, Vaslui și Ialomița sunt pe ultimele locuri. In…

- UPDATE 14:00. Au votat la aceasta ora peste 25% din alegatori, adica aproape 4,7 milioane de români. Prezența la urne a depașit-o pe cea de la alegerile europarlamentare din luna mai. UPDATE 13.50. Peste 4,4 milioane de români au votat pâna la aceasta ora, aproximativ 24,5%.…

- Peste 600.000 de locuitori din județul Timiș sunt așteptați, astazi, la urne pentru a-l desemna pe viitorul președinte al Romaniei pentru urmatorii cinci ani. Potrivit datelor facute publice de Biroul Electoral Central, la nivel național sunt organizate 18.748 de secții de votare. Dintre acestea, 599…

- Ora 13:00 Peste 3,3 milioane de romani au votat la alegerile prezidențiale pana la ora 13:00, la care se mai adauga alți 400.000 din Diaspora. Prezența la vot in Romania a fost de 20,68% la ora 13:00. In Constanța, pana la aceeași ora, au votat aproximativ 150.000 de oameni (23,99%). Pana la aceasta…

- In primul tur al alegerilor prezidențiale pana la ora 11.00 s-a inregistrat o prezența la urne, in țara, de 11,01%. Au votat in țara peste 2 milioane de romani, potrivit Biroului Electoral Central (BEC). Județele fruntașe sunt, pana la aceasta ora, Ilfov (cu 14,83%) și Teleorman (14,51%). CITEȘTE…

- Ora 11 Peste doua milioane de romani au votat pana la ora 11:00. Procentul a ajuns la 11,16%. In județul Constanța au ieșit la vot 13,55% dintre alegatori. Ora 10:00 Pana la ora 10:00, peste 1,2 milioane de romani s-au prezentat la urne. Procentul prezenței la vot a ajuns la 6,83%. Constanța se afla…

- UPDATE Pana la ora 10:00, peste 1,2 milioane de romani s-au prezentat la urne. Procentul prezenței la vot a ajuns la 6,83%. Constanța se afla printre județele fruntașe, cu o prezența de 8,57%, mult peste media naționala. Ora 9:00 Prezența la ora 9:00 la alegerile prezidențiale este mai mare decat cea…