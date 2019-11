Stiri pe aceeasi tema

- Peste 69.000 de romani au votat pana vineri, in jurul orei 19:40, in turul al doilea al alegerilor prezidentiale, la sectiile de vot din strainatate, numarul acestora fiind cu peste 18.000 mai mare decat la primul tur.In prima zi de vot pentru turul al doilea al alegerilor prezidentiale, au…

- Votul in diaspora pentru alegerile prezidențiale 2019, turul doi, a inceput in noaptea trecuta, la ora 1.00, cand s-au deschis sectiile de votare din Noua Zeelanda si Australia. Ca si in primul tur, romanii sunt asteptati la vot in zilele de 22, 23 și 24 noiembrie. Actualizare (ora 12.50) – Numarul…

- ​A început votul în diaspora pentru turul foi al alegerilor prezidențiale 2019. În urma cu doua saptamâni, în cele trei zile cât dureaza votul pentru românii din strainatate s-a înregistrat un record de prezența, numarul celor care au votat fiind de peste…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019 BEC DIASPORA. La sectiile de votare din strainatate care s-au deschis deja pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale au votat vineri pana la 08:30 ora Romaniei peste 220 de alegatori. Primii romani care si-au exprimat dreptul de vot au mers la sectii de votare din…

- Votul in strainatate pentru al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidentiale va incepe, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1.00, in Noua Zeelanda si Australia si se va incheia luni, la ora 7.00. Potrivit Autoritatii Electorale Permanente (AEP) 715.064 de persoane cu drept de vot locuiesc in…

- Primul tur de scrutin al alegerilor prezidențiale 2019 este programat pe 10 noiembrie in Romania, in timp ce alegatorii din strainatate au la dispoziție trei zile – 8, 9 și 10 noiembrie – pentru a-și exprima opțiunea. A doua zi de vot in diaspora. Romanii din strainatate pot vota la alegerile prezidentiale…

- Primii care au putut vota la alegerile prezidentiale din acest an au fost romanii stabiliti in Noua Zeelanda. Sectia de votare din Auckland s-a deschis, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00, ora Romaniei, care reprezinta ora locala 12.00.Votul in strainatate se va incheia luni, la…

- Primii care au putut vota la alegerile prezidentiale din acest an au fost romanii stabiliti in Noua Zeelanda. Sectia de votare din Auckland s-a deschis, in noaptea de joi spre vineri, la ora 1:00, ora Romaniei, care reprezinta ora locala 12.00. Votul in strainatate se va incheia luni, la ora 7:00, odata…