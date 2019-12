Alegeri parlamentare în Uzbekistan Aproximativ 20 de milioane de alegatorii din Uzbekistan sunt chemati duminica la urne pentru alegeri parlamentare ce sunt percepute ca un test al angajamentului statului fata de reformele democratice, la trei ani dupa decesul liderului autoritar Islam Karimov, informeaza dpa si Reuters.



Sectiilor de votare sunt deschise in intervalul orar 08:00 - 20:00 (03:00-15:00 GMT).



Toate cele cinci partide care participa la scrutin il sustin pe presedintele reformist Shavkat Mirziyoyev. Aceasta inseamna ca desi votarea va fi cea mai libera din ultimele decenii este sigur ca rezultatul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

