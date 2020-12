Stiri pe aceeasi tema

- Alegeri parlamentare 2020. Presedintele Klaus Iohannis a indemnat romanii sa iasa in numar mare la urne duminica, seful statului cerandu-le sa voteze pentru o majoritate solida, reformista, capabila sa inceapa consolidarea statului

- Alegerile din 6 decembrie reprezinta o „șansa istorica la o guvernare stabila”, deoarece urmeaza patru ani fara alegeri, dar și desparțirea definitiva „de cei care au ținut-o in subdezvoltare și au incercat s-o deraieze de la parcursul sau european și democratic”, a afirmat vineri seara președintele…

- „Urmeaza patru ani fara alte alegeri, avem deci o sansa istorica la o guvernare stabila, care sa puna in practica acele masuri de reforma mereu amanate, dar esentiale pentru dezvoltare. Ca acest lucru sa fie posibil, votul din 6 decembrie trebuie sa conduca la constituirea unei majoritati solide, capabile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, in contextul alegerilor parlamentare de duminica, faptul ca apar din ce in ce mai multe sondaje in care caștigator este PNL. „Și eu imi doresc sa caștige PNL, dar alegerile nu se caștiga in sondaje, ci la urne, prin vot. Va rog sa mergeți și sa votați. E extrem…

- Presedintele PNL Bihor, Ilie Bolojan, presedintele ales al CJ Bihor, a declarat joi, in conferinta de presa, ca o majoritate in Parlament in jurul Partidului National Liberal (PNL) asigura conditiile de baza pentru o directie clara, pentru stabilitate in actul de guvernare si pentru o buna guvernare…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca nu exista sansa sa accepte PSD la guvernare, dupa alegerile parlamentare, adaugand ca este bine ca dupa scrutin sa existe un Guvern si o majoritate in jurul PNL. Intrebat daca exista vreo sansa ca dupa alegerile…

- Prima zi de campanie. Urmeaza o luna de viata agitata. Partidele vor da tot ce pot pentru a obtine rezultate cat mai bune. Se poate spune ca va fi o lupta stransa? Potrivit unor sondaje, diferenta dintre cele doua partide mari este de doar 3 procente. Acest lucru poate insemna ca, in functie de cum…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca alegerile parlamentare nu pot fi amanate, calificand drept false opiniile conform carora scrutinul din 6 decembrie ar putea fi amanat pentru inceputul anului viitor. „Intram in linie dreapta pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie, data care a…