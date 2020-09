Stiri pe aceeasi tema

- „Aștept de mult votul asta, am votat cu sete. Am votat ca sa scoatem din Primaria Capitalei o caracatița de interese, de neamuri, de cumetri, de nași, de fini, de prieteni care au ținut in subdezvoltare orașul. Nu au fost in stare de rezolve apa calda, nu mai vorbesc de trafic și poluare”, a spus Nicușor…

- Nicușor Dan, candidatul PNL-USR-PLUS la alegerile locale din București, a votat duminica dimineața, venind la secția de votare cu soția și fetița. El a spus ca a votat „cu sete” și i-a invitat pe bucureșteni la vot, ca sa aleaga intre „decența și superficilitate fudula”.

- "Astept de mult votul asta. Am votat cu sete, am votat ca sa scoatem din Primarie caracatita. Am votat pentru un oras care are un potentiale extraordinar. Dupa aceste alegeri sunt convins ca tot acest potential poate fi pus in slujba bucurestenilor de toate generatiile, in slujba persoanelor varstnice,…

