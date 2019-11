Stiri pe aceeasi tema

- Dan Parvulescu, Nelu Roșca și Nicolae Rascol s-au inscris in competiția pentru funcția de președinte al Federației Naționale Mine Energie. Batalia pentru șefia FNME a starnit interes și-n randul altor lideri sindicali care nu fac parte din aceasta federație. Constantin Crețan spune ca…

- Croatia va organiza alegeri prezidentiale pe 22 decembrie, a anuntat joi premierul Andrej Plenkovic, relateaza Reuters. Actualul presedinte Kolinda Grabar-Kitarovic, candidat al partidului de guvernare Uniunea Democrata Croata (HDZ), va candida impotriva fostului premier Zoran Milanovic,…

- Sindicaliștii afiliați la Federația Naționala Mine Energie (FNME) iși vor alege președintele și membrii Biroului Executiv, la inceputul lunii viitoare, aceștia urmand sa conduca structura timp de patru ani. Pentru funcția de președinte al FNME și-au depus deja candidaturile Dumitru Parvulescu,…

- „Asteptam ca unii dintre competitorii nostri de duminica sa devina partenerii nostri acum. Eu am spus de mult ca cei din USR vor deveni partenerii nostri, eu am spus ca USR nu are forta sa bata PSD. Drept urmare, le vom trimite o invitatie oficiala pentru ca, pentru turul doi al alegerilor prezidentiale,…

- Edilul-șef a ajuns la ora 9 la secția de votare 117 de la Școala Generala 30 din cartierul in care locuiește. Votul a decurs fara probleme, astfel ca totul s-a terminat in mai puțin de cinci minute. „Am votat pentru ca Romania sa fie reprezentata in continuare, cu demnitate, credibilitate,…

- Comunicat; Precizari ale Partidului Național Liberal, organizația municipala Turda, referitoare la zvonurile privind preluarea unor membri ai Partidului Social Democrat: Afirmația „Matei Cristian Octavian va fi noul candidat PNL la

- Potrivit primelor informații oferite de Inspectoratul de Poliție Caraș-Severin, un tanar de 29 de ani, care conducea o motocicleta BMW, intr-o curba la dreapta a pierdut controlul motorului și a ajuns sub roțile unei Toyota. Motociclistul a suferit rani grave, fiind transportat la spitalul…

- Programul complet al 16-imilor Cupei: Poli Iasi – Rapid Bucuresti FC Voluntari – Concordia Chiajna Turris-Oltul Turnul Magurele – Academica Clinceni Astra Giurgiu – Flacara Horezu Sepsi – Ripensia Timisoara CFR Cluj – FC Botosani Gaz Metan…