- Miza alegerilor parlamentare care se desfasoara duminica in Ungaria este viitorul tarii, a declarat premierul in exercitiu Viktor Orban, dupa ce a votat intr-un cartier select din Budapesta in cursul diminetii.

- Dupa ce a votat intr-un district bogat din Budapesta impreuna cu sotia sa, Orban a declarat ca viitorul Ungariei este in joc in vot. "De aici voi merge si voi lua parte la mobilizarea alegatorilor ... Am votat pentru Fidesz si le cer tuturor sa participe la alegeri", a spus Orban unui grup de jurnalisti.…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a spus, duminica, dupa ce a votat in cadrul alegerilor parlamentare, ca va merge sa iși mobilizeze alegatorii. Acesta a subliniat ca va proteja in continuare interesele Ungariei, pentru ca iși iubește țara și lupta pentru ea, spunand ca ”UE nu este la Bruxelles, UE…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- In ce sens? Incepand cu 2 ianuarie, Fidesz a demarat o strangere de fonduri pentru „apararea” Ungariei de „Planul Soros”. Sute de scrisori au fost trimise pe adresele cetațenilor care susțin partidul de guvernamant, cerandu-le sa aduca o contribuție financiara la aceasta campanie. Pana in prezent,…

- "Autoritațile de la Budapesta trebuie sa iși faca treaba conform normelor internaționale. Faptul ca urmeaza alegeri in Ungaria nu poate fi o scuza pentru inacțiune. Viktor Orban sa condamne acțiunile Jobbik, iar Jobbik sa ceara scuze Romaniei și romanilor!", a transmis Andi Cristea. Amintim…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…