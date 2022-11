Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape noua luni de razboi, mii de morți și zeci de orașe distruse, razboiul este dus intr-o alta direcție. Consilierul Statelor Unite pentru securitate recunoaște ca a purtat negocieri secrete cu liderii ruși. Este pentru prima data cand exista un dialog oficial la nivel inalt. Potrivit Wall…

- Daca Rusia va indrazni sa atenteze la suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova, autoritatile vor pune in aplicare masurile de protectie disponibile, a declarat luni presedintele Maia Sandu in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau georgian, Salome Zurabisvili, aflata…

- Camera Deputatilor urmeaza sa dezbata luni motiunea simpla impotriva ministrului Afacerilor Interne, Lucian Bode, depusa de 55 de parlamentari USR si neafiliati apartinand Partidului Forta Dreptei, iar votul va fi dat miercuri. Initial, motiunea simpla, intitulata ‘Siguranta si incredere sau debandada…

- Klaus Iohannis, dupa ce ministrul Apararii a spus ca singura sansa a pacii pentru Ucraina ar fi negocierea cu Rusia: "Ar trebui sa citeasca mai des revista presei ca sa afle pozitia Romaniei. Ucraina decide singura cum negociaza". Presedintele Romaniei a sustinut o declaratie de presa, in timpul vizitei…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a afirmat, vineri, ca Statele nu vor recunoaste anexarea de catre Rusia a unor noi teritorii din Ucraina. "America si aliatii sai nu vor fi intimidati de Putin si de cuvintele sale nechibzuite si de amenintarile sale. Nu ne sperie si nu ne intimideaza. Actiunile lui Putin…

- Statele Unite și aliații lor spera sa coaguleze comunitatea internaționala pentru a trimite un mesaj fara echivoc lui Vladimir Putin: folosirea armei nucleare va atrage un raspuns economic și diplomatic extrem de dur, chiar și din partea prietenilor Rusiei, scrie Politico.

- „Trebuie sa raspunzi verbal, iar soldatul marcheaza raspunsul pe foaie și o pastreaza”, a declarat pentru BBC o localnica din Enerhodar. In sudul orașului Herson, soldații ruși au stat cu o urna de vot in mijlocul orașului pentru a colecta voturile oamenilor. Votul din ușa in ușa este pentru „securitate”,…

- Statele Unite vor fi recunoscute ca parte directa a conflictului din Ucraina daca vor decide sa trimita rachete cu raza mai mare de acțiune la Kiev. Aceasta condiție a fost numita de reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe Maria Zaharova , relateaza TASS. „Daca Washingtonul decide sa furnizeze…