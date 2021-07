Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Republica Moldova a prezentat luni rezultatele dupa numararea voturilor din 99,58% dintre sectii.In urma numararii voturilor din 2.141 din totalul celor 2.150 de sectii de votare, PAS a caștigat 52,53% din voturi. Principala formatiune politica de stanga, Blocul…

- Peste 80% dintre cetatenii din Republica Moldova aflati in strainatate, care au votat la alegerile parlamentare anticipate de duminica, au sustinut Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala…

- Peste 80% dintre cetatenii din Republica Moldova aflati in strainatate, care au votat la alegerile parlamentare anticipate de duminica, au sustinut Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), al presedintelui Maia Sandu. Potrivit rezultatelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC),…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), partidul partidul reformist și proeuropean care a fost condus pana nu demult de actualul președinte moldovean Maia Sandu, a obținut circa 49% din voturi la alegerile parlamentare, dupa centralizarea a peste 2.074 de procese verbale dintr-un total de 2150 (97%).…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), partidul partidul reformist și proeuropean care a fost condus pana nu demult de actualul președinte moldovean Maia Sandu, a obținut circa 46,95% din voturi la alegerile parlamentare, dupa centralizarea a peste 1.950 de procese verbale dintr-un total de 2150 (90%).…

- Partidul Actiune si Solidaritate (PAS), partidul partidul reformist și proeuropean care a fost condus pâna nu demult de actualul președinte moldovean Maia Sandu, a obținut circa 45% din voturi la alegerile parlamentare, dupa centralizarea a peste 1.100 de procese verbale dintr-un total de 2150…

- Republica Moldova isi alege duminica Parlamentul, dizolvat in luna aprilie. Dupa ce in toamna au ales un presedinte pro-european, pe Maia Sandu, moldovenii vor decide daca partidul ei, Partidul Actiune si Solidaritate, va avea majoritate in Parlament. Contracandidatii, fostii presedinti Igor Dodon…

- Igor Dodon nu e de acord cu includerea vectorului de integrare europeana a Republicii Moldova in Constitutie, asa cum a propus Vladimir Voronin, partenerul sau din Blocul Electoral al Comunistilor si Socialistilor.