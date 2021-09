Stiri pe aceeasi tema

- Olaf Scholz, candidatul social-democraților germani pentru postul de cancelar al țarii, a caștigat duminica penultima confruntare electorala cu contracandidații sai și mulțumita scorului partidului sau in sondaje pare tot mai aproape de a prelua, dupa scrutinul parlamentar din 26 septembrie, postul…

- Cancelarul german Angela Merkel a lansat marti, cu patru saptamani inainte de alegerile federale, un rar atac la adresa candidatului social-democrat la succesiunea sa, Olaf Scholz, transmit dpa si Reuters. Merkel si-a adaugat vocea la ceea ce a devenit o linie comuna de argumentatie impotriva…

- Cancelarul german Angela Merkel si-a declarat sambata, cu cinci saptamani inaintea alegerilor parlamentare federale, sprijinul ferm pentru candidatul blocului conservator CDU-CSU la succesiunea sa, Armin Laschet, aflat in dificultate in sondaje, transmite AFP. Angela Merkel, care s-a implicat…

- Cancelarul german Angela Merkel a pledat vineri la Moscova pentru continuarea dialogului cu Rusia in pofida „diferendelor profunde”, cu ocazia ultimei vizite pe care i-o face presedintelui rus Vladimir Putin inaintea incheierii ultimului ei mandat la conducerea guvernului federal de la Berlin.

- Liderii europeni au vorbit deja despre nevoia de a formula un plan de a raspunde situației din Afganistan care ar putea declanșa o noua criza a refugiaților asemanatoare celei care a zguduit blocul comunitar în 2015, relateaza CNBC. Scenele haotice de la începutul saptamânii,…

- Modelele de inalta rezoluție pe calculator sugereaza ca furtunile lente ar putea deveni de 14 ori mai frecvente pana la sfarșitul secolului, in scenariul cel mai grav posibil. E important pentru ca, cu cat o furtuna se mișca mai incet, cu atat cade mai multa ploaie pe o zona mica și devine mai mare…

- Numarul persoanelor care și-au pierdut viața in urma inundațiilor catastrofale din vestul Germaniei a crescut luni la 165. Intre timp, alte zeci de locuitori sunt in continuare cautate de echipele de salvare, informeaza Afp, citata de Agerpres. In landul Renania-Palatinat, cel mai afectat de acest dezastru,…