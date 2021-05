Stiri pe aceeasi tema

- Grecia ar putea deveni prima tara europeana care elibereaza certificatele de sanatate, autoritatile de la Atena anuntand ca vor fi gata sa emita aceste documente de la 1 iunie, cu o luna inaintea termenului preconizat la nivelul Uniunii Europene. Premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, s-a declarat…

- Ciprul a cerut ajutor partenerilor sai din Uniunea Europeana pentru a face fata afluxului de migranti din Siria, spunand ca se afla in “stare de urgenta” din cauza supraaglomerarii din centrele sale de retentie, a indicat ministrul cipriot de interne, Nicos Nouris, potrivit AFP. Nicos Nouris a facut…

- In 2018, aproape una din trei persoane (32,2%) din UE-27 a raportat ca nu poate face fața cheltuielilor financiare neașteptate, arata Servicul de Statistica al UE, Eurostat, intr-un raport care se concentreaza pe indicatorii legați de calitatea vieții, oferind statistici recente pentru Uniunea Europeana.…

- sursa foto: Captura video Cipru a primit statutul protejat pentru halloumi, oferind producatorilor sai dreptul exclusiv de a vinde branza cu textura cauciucata in Uniunea Europeana la inceputul lunii aprilie. Denumirea de Origine Protejata va intra in vigoare din octombrie, conform explicatiilor date…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca tara sa doreste sa-si mareasca numarul ''numarul de prieteni'' si sa transforme regiunea intr-o ''insula a pacii'', informeaza AFP. ''Suntem decisi ca in perioada urmatoare sa transformam…

- In aceeași zi in care secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a declarat ingrijorat de comportamentul Turciei in cadrul Aliaței, presa turca a raportat ca Ankara tocmai a trimis o nota diplomatica catre Grecia, Uniunea Europeana, precum și catre Israel, avertizandu-le asupra oricarei activitați…

- Statele membre ale Uniunii Europene au inregistrat anul trecut, din cauza pandemiei, pierderi uriașe la nivelul turismului, de la o scadere cu 48% a sosirilor internaționale in Austria și pana la 84% in Cipru, atrage atenția europarlamentarul USR PLUS Vlad Gheorghe , care citeaza un studiu solicitat…

- Turcia a adresat o nota diplomatica Greciei, Uniunii Europene si Israelului, invitandu-le sa obtina autorizare din partea sa pentru orice eventuale lucrari pe platoul continental revendicat de Ankara in Mediterana de Est, au relatat luni media turce, relateaza AFP. Turcia se bazeaza pe…