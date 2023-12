Sarbii voteaza la alegeri anticipate astazi. Partidul președintelui in funcție, Aleksander Vucic are șanse mari sa caștige din nou. Sunt alegeri anticipate in Serbia. Partidul Progresist Sarb (SNS), din care face parte și actualul președinte, Aleksader Vucic, este cotat cu cele mai mari șanse de caștig. Caștigarea alegerilor parlamentare nu inseamna caștigarea razboiului cu Opoziția. Pe langa votul parlamentar pentru a asigura un mandat de patru ani, exista o serie de locuri municipale puse in joc, inclusiv in capitala sarba, Belgrad. Lupta se da așadar și in alegerile locale impotriva unei coaliții…