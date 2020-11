Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii si membrii birourilor electorale ale sectiilor de votare din strainatate isi pot exercita dreptul de vot, la alegerile parlamentare, la orice sectie de votare din strainatate, pe baza unui act de identitate si a unui document ce atesta resedinta in strainatate, chiar daca acest document a expirat in perioada 1 martie – 6 decembrie. Potrivit unei decizii a Biroului Electoral Central (BEC), documentul care atesta resedinta in strainatate poate fi prezentat biroului electoral al sectiei de votare din strainatate in original, in copie sau…