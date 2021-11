Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american Alec Baldwin, care a ucis-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins pe platourile de filmare ale producției „Rust”, cere ca ofițeri de poliție sa fie prezenți la toate filmarile in care sunt folosite arme de foc, relateaza AFP, potrivit Hotnews.ro . „Fiecare film sau filmare…

- Un avocat al armurierei Hannah Gutierrez Reed, responsabila pentru armele folosite pe platoul de filmare al productiei „Rust” a declarat ca clienta sa nu stie cum a ajuns munitia reala in arma cu care actorul Alec Baldwin a impușcat -o mortal, din greșeala, pe directoarea de imagine Halyna Hutchins,…

- Armuriera westernului „Rust”, pe platoul de filmare al caruia directoarea de imagine Halyna Hutchins a fost impușcata mortal de catre actorul Alec Baldwin, nu știe cum au ajuns pe platou gloanțele reale, potrivit unei declarații publicate de avocații ei, relateaza CNN.

- Alec Baldwin repeta o scena care implica îndreptarea revolverul catre obiectivul camerei când pistolul - despre care echipa spune ca nu avea gloanțe adevarate - s-a descarcat subit și a ucis-o pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins, potrivit declarațiilor oferite de regizorul filmului…

- Actorul american Alec Baldwin a transmis, pe Twitter, primul mesaj dupa ce a impușcat-o mortal pe Halyna Hutchins cu o arma de recuzita. „Nu exista cuvinte sa-mi exprim starea de șoc și tristețea privind tragicul accident care a luat viața Halynei Hutchins, o soție, mama și colega noastra profund admirata....…

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…

- Alec Baldwin a avut prima reacție pe Twitter, dupa ce a impușcat-o mortal pe directoarea de imagine Halyna Hutchins cu o arma de recuzita. Totodata, actorul l-a ranit pe regizorul unui western care este filmat in aceasta perioada in statul american New Mexico, a anuntat Politia locala. Prima reactie…