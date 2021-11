Stiri pe aceeasi tema

- Alec Baldwin este acuzat ca ”a jucat ruleta ruseasca” atunci cand a manuit arma pe platoul de filmare de la producția ”Rust”, fara sa țina cont de regulile de siguranța in vigoare in industria cinematografica și fara ca scenariul sa-i ceara acest lucru, informeaza Observatornews . Declarațiile apar…

- Mamie Mitchell, supervizoarea de scenariu a filmului Rust, a depus o plangere penala in care afirma ca scenariul nu prevedea niciun foc de arma in acel moment al peliculei, in care arma lui Alec Baldwin s-a descarcat și a ucis-o pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins. Ea l-a dat in judecata pe Alec…

- Alec Baldwin și alți membri cheie ai echipei de producție a filmului „Rust” au fost acționați in instanța de Serge Svetnoy, electricianul-șef de pe platoul de filmare, in urma impușcarii mortale a regizoarei de imagine Halyna Hutchins luna trecuta. Actorul de 63 de ani este acuzat pentru neglijența,…

- Electricianul-șef de pe platoul de filmare al westernului „Rust” i-a acționat în instanța pe actorul Alec Baldwin și alți membri cheie ai echipei de producție în urma împușcarii mortale a regizoarei de imagine Halyna Hutchins luna trecuta, relateaza Insider.Electricianul…

- David Halls, asistent de regie la filmul western „Rust”, a declarat anchetatorilor ca nu a verificat toate gloantele din arma pe care a declansant-o actorul Alec Baldwin, ucigând-o accidental pe directoarea de imagine Halyna Hutchins, scrie CNN.Responsabilitatile nu au fost înca…

- Alec Baldwin repeta o scena care implica îndreptarea revolverul catre obiectivul camerei când pistolul - despre care echipa spune ca nu avea gloanțe adevarate - s-a descarcat subit și a ucis-o pe regizoarea de imagine Halyna Hutchins, potrivit declarațiilor oferite de regizorul filmului…

- Alec Baldwin, totul despre tragicul accident de pe platourile de filmare Zi neagra la Hollywood. Saptamana trecuta, o zi de filmare pentru un western s-a transformat intr-o tragedie. Alec Baldwin se afla in Santa Fe, New Mexico, la filmarile pentru Rust. Un film independent cu buget redus in care celebrul…

- Noi detalii in cazul tragediei in care o femeie a murit vineri, dupa ce actorul Alec Baldwin a impușcat-o cu o arma de recuzita pe platoul de filmare a westernului „Rust”, au fost facute publice de presa americana care citeaza inregistrari ale instanței, noteaza The New York Times . Asistentul de regie…