- Albert Uderzo, caricaturistul francez care a creat personajele Asterix și Obelix in 1959 alaturi de Rene Goscinny, a murit la varsta de 92 de ani, informeaza The Independent, citeaza digi24.ro.

- Andrei Nedelea a murit in spital, din cauza unei complicatii aparute in urma unui transplant renal. Actorul s-a ales cu o infecție la plamani care s-a dovedit a-i fi fatala. In ianuarie, Andrei Nedelea a ieșit din coma. Actorul a trecut prin clipe de coșmar in urma unui transplant renal. Tanarul…

- Gene Reynolds, un gigant discret al televiziunii americane, cunoscut pentru ca a creat impreuna cu Larry Gelbart unul dintre cele mai populare seriale din istorie, MASH, a murit la varsta de 96 de ani, a scris The Hollywood Reporter.

- Cunoscutul critic literar si eseist american George Steiner a murit luni la varsta de 90 de ani, a confirmat fiul sau pentru DPA, scrie Agerpres. Steiner a decedat in orasul britanic Cambridge, unde locuia alaturi de sotia sa, istoricul Zara Steiner. Nascut din parinti evrei austrieci la Paris…

- Kent Yamazaki, un junior australian de 15 ani, s-a prabușit pe teren miercuri și s-a lovit la cap. Nascut la Perth, Yamazaki nu și-a mai recapatat cunoștința și a murit la spital. Considerat unul dintre cei mai talentați jucatori din noul val, Kent Yamazaki era in Nepal, unde se pregatea pentru un turneu…