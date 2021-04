Alba: Trimiteri în judecată pentru infracţiuni legate de fonduri europene Trei persoane din Alba au fost trimise in judecata de catre procurori din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) - Serviciul teritorial Alba Iulia dupa ce, in urma cu sase ani, o asociatie ar fi obtinut pe nedrept fonduri europene in valoare de peste 460.000 de lei printr-un proiect de combatere a somajului.



