Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Alba Iulia a predat Politiei un portmoneu cu bani si acte pe care l-a gasit cazut pe marginea drumului, pagubasa fiind o femeie care il uitase pe plafonul masinii, imediat dupa ce a facut cumparaturi la un magazin din Vintu de Jos, potrivit unui comunicat transmis, marti, AGERPRES,…

- In dimineața zilei de astazi, 26 ianuarie 2021, la Postul de Poliție Vințu de Jos s-a prezentat domnul Man Aurel, de 61 de ani, din cartierul Oarda al Municipiului Alba Iulia, care a predat un portmoneu in care se afla suma de 1.777 lei, carduri și documente, despre care a declarat ca l-a gasit pe marginea…

- Un barbat din cartierul Oarda al municipiului Alba Iulia a predat politiei din Vințu de Jos un portmoneu in care era suma de 1.777 de lei și acte, pe care l-a gasit pe marginea drumului. In urma verificarilor, politistii au identificat-o pe femeia care l-a pierdut și i l-au restituit. Inspectoratul…

- Ziarul Unirea FOTO| SPIRIT CIVIC in Alba: Un barbat a gasit un portmoneu cu bani și acte pe marginea drumului și l-a predat poliției SPIRIT CIVIC in Alba: Un barbat a gasit un portmoneu cu bani și acte pe marginea drumului și l-a predat poliției Un barbat din cartierul Oarda al municipiului Alba Iulia…

- Un barbat din cartierul Oarda al municipiului Alba Iulia a predat politiei din Vințu de Jos un portmoneu in care era suma de 1.777 de lei și acte, pe care l-a gasit pe marginea drumului. In urma verificarilor, politistii au identificat-o pe femeia care l-a pierdut și i l-au restituit. Inspectoratul…

- Un pieton a fost accidentat mortal, luni, de un autocamion, pe raza localitatii dambovitene Crangasi, in evenimentul rutier fiind implicate alte trei autovehicule, dintre care unul stationa, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Dambovita, informeaza Agerpres. "Echipa de cercetare…

- Cinci persoane au fost retinute, joi, pentru 24 de ore, in urma celor 11 perchezitii efectuate la sediul unei firme si la locuintele membrilor unei grupari banuite de furturi din societati comerciale, in urma carora s-a produs un prejudiciu de circa 200.000 de lei, a anuntat Inspectoratul de Politie…

- Un barbat a fost amendat cu peste 1.600 de lei, in urma unui conflict pe care l-a avut in trafic, in municipiul Constanta, aruncand cu oua din autovehiculul in care se afla, intr-o masina condusa de o femeie, informeaza Agerpres.Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat,…