Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO| Piețele agroalimentare din Alba Iulia raman deschise! Condițiile care trebuiesc respectate atat de cumparatori cat și de vanzatori Trebuie sa sprijinim in aceasta perioada micii producatori locali care iși vand marfa in piețele publice. Acum, mai mult ca oricand, avem obligația sa…

- Primarul Gabriel Pleșa anunța ca piețele agroalimentare din municipiul Alba Iulia raman deschise. Este obligatorie insa respectarea masurilor stricte de prevenire și combatere a pandemiei COVID, iar spațiilede vanzare vor fi adaptate pentru a respecta regulile impuse de Guvern. ”Trebuie sa sprijinim…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 105 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Campeni, Cugir, Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 27 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 64 cazuri noi de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, 2 au fost atribuite orașului Zlatna. Localitațile din care provin cele 64 de noi cazuri: Alba Iulia: 34 cazuri…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 20 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 122 de cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, un numar de 15 au fost atribuite Municipiului Aiud. Localitațile din care provin cele 122 de noi cazuri: Abrud:…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 19 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 59 de noi cazuri de infectare cu COVID-19. Dintre aceste cazuri, un numae de 6 au fost atribuite Municipiului Aiud. Localitațile din care provin cele 59 de noi cazuri confirmate…

- Potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, 18 octombrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 79 noi cazuri de infectare cu COVID-19. Localitațile din care provin cele 79 de noi cazuri: Aiud: 17 cazuri Alba Iulia: 19 cazuri Blaj: 3 cazuri Ciugud: 3 cazuri Cugir: 9…

- La data de 13 octombrie 2020, la nivelul județului se inregistrau 2737 de persoane pozitive , 1462 de persoane vindecate și 93 de decese. Luni, in Alba, au fost prelucrate 943 de probe, (722 teste la DSP si 221 la SJU). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 87461. In ultimele…