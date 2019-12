Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban apreciaza ca in cei 101 ani de la Marea Unire soarta Romaniei nu a fost lipsita de suferința, in anii de razboi, in anii de comunism și chiar și in istoria foarte recenta. „Sarbatorim in acest an Ziua Naționala a Romaniei cu implinirea faptului ca am reușit sa lasam…

- Sute de persoane venite din intreaga tara, dar si din Basarabia au plecat duminica dimineața, din gara Alba Iulia, in "Marsul Unirii", spre Cetate, locul care in urma cu 101 ani a fost decretata Unirea Transilvaniei cu Romania, scrie Agerpres. "Basarabia e Romania", "Romania nu a avut granita la Prut",…

- Consiliul Județean Maramureș și Ansamblul Folcloric Național „Transilvania” organizeaza, in perioada 29 noiembrie – 1 decembrie 2019, la Sala Sporturilor „Lascar Pana” din Baia Mare, trei zile de spectacol sub stindardul ”Crezul lor, Romania noastra”. 1 Decembrie este Ziua Naționala a Romaniei și are…

- Ziarul Unirea VIDEO ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019, turul 1| Presedintele PLUS Alba, Mihail David a votat pentru schimbare Presedintele PLUS Alba, Mihail David a votat pentru schimbare Presedintele Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) a Filialei Judetene Alba, Mihail Dvaid a votat astazi…

- Alegerile prezidențiale de anul acesta sunt deosebit de importante pentru noi, liberalii din județul Alba. Il susținem pe Klaus Iohannis pentru inca un mandat și spunem asta cu fruntea sus. Doar noi putem spune ca le oferim romanilor un candidat adevarat, un om integru, sobru, calculat și cel mai important,…

- Dan Nistor ar putea juca din nou pentru Romania, la 6 ani de la debutul sau la prima reprezentativa. Mijlocașul de 31 de ani e in lotul lui Contra pentru meciurile cu Insulele Feroe și Norvegia, din preliminariile EURO 2020. Romania joaca impotriva Insulelor Feroe in deplasare, sambata, 12 octombrie,…

- Alba Iulia va avea treceri de pietoni inteligente! Acestea vor fi dotate cu senzori de prezența, care sporesc considerabil nivelul de iluminare in momentul in care o persoana se pregatește sa traverseze, astfel incat vizibilitatea pietonului sa fie maxima.