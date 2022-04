Stiri pe aceeasi tema

- ALBA: Șase cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 11 aprilie Au fost inregistrate 6 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) luni, 11 aprilie. Comparativ, duminica…

- ALBA: 20 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 8 aprilie Au fost inregistrate 20 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) vineri, 8 aprilie. Comparativ, joi…

- ALBA: 16 cazuri COVID și un deces, inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 7 aprilie Au fost inregistrate 16 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 7 aprilie. Comparativ,…

- ALBA: 26 de cazuri COVID și un deces, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 1 aprilie Au fost inregistrate 26 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) vineri, 1 aprilie. Comparativ, joi…

- ALBA: 38 de cazuri COVID și un deces, in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 31 martie Au fost inregistrate 38 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 31 martie. Comparativ, miercuri…

- ALBA: 62 de cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 24 martie Au fost inregistrate 62 de cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) joi, 24 martie. Comparativ, miercuri…

- ALBA: 23 cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 22 martie Au fost inregistrate 23 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) marți, 22 martie. Comparativ, luni erau 16…

- ALBA: 16 cazuri COVID inregistrate in ultimele 24 de ore. Situația infectarilor in localitațile din județ, 21 martie Au fost inregistrate 16 cazuri COVID in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP) luni, 21 martie. Comparativ, duminica erau…