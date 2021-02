Stiri pe aceeasi tema

- Pana la data de 3 februarie 2021, in județ s-au inregistrat 14093 de persoane confirmate pozitiv, 12964 de persoane vindecate și 381 de decese. Marți, in Alba, au fost prelucrate 725 de probe (337 la SJU și 388 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 158087. In…

- Pana la data de 2 februarie 2021, in județ s-au inregistrat 14019 de persoane confirmate pozitiv, 12894 de persoane vindecate și 379 de decese. Luni, in Alba, au fost prelucrate 764 de probe (385 la SJU și 379 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 157362. In ultimele…

- Pana la data de 9 ianuarie 2020, in județ s-au inregistrat 12832 de persoane confirmate pozitiv, 11738 de persoane vindicate și 337 de decese. Vineri, in Alba, au fost prelucrate 585 probe (325 probe la SJU si 260 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 145650.…

- In ultimele 24 de ore, in județ, s-au inregistrat 11132 de persoane confirmate pozitiv, 9240 de persoane vindecate și 287 decese. Joi, in Alba au fost prelucrate 663 de probe (340 la SJU si 323 la DSP). Numarul total de teste efectuate pana in prezent in județ a ajuns la 131994. In ultimele 24 de ore,…

- Astazi, 28 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 113 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre aceste cazuri, 6 au fost atribuite orașului Cugir. Localitațile din care provin cele 113 de noi cazuri: Abrud – 2 cazuri Aiud…

- Astazi, 27 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 158 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 158 de noi cazuri: Aiud – 4 cazuri Alba Iulia – 42 cazuri Baia de Arieș – 1 caz Blaj – 7 cazuri…

- Astazi, 20 noiembrie 2020, in județul Alba s-au inregistrat 179 noi cazuri de infectare cu COVID-19, potrivit informațiilor furnizate de Grupul de Comunicare Strategica. Localitațile din care provin cele 179 de noi cazuri: Aiud – 7 cazuri Alba Iulia – 47 cazuri Blaj – 23 cazuri Campeni – 1 caz Cugir…

- Pana la data de 20 noiembrie 2020, in județ sunt inregistrate 8729 de persoane confirmate pozitiv, 5631 de persoane vindecate și 227 de decese. Joi, in Alba, au fost prelucrate 681 de probe (321 la DSP si 360 la SJU). Numarul total de teste efectuate pans in prezent in județ a ajuns la 118683. In ultimele…