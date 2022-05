Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Statistica a publicat miercuri date referitoare la scumpirea din ultimul an a gazelor naturale, a cartofilor și a uleiului comestibil. Preturile la gaze naturale au urcat cu 85,27%, la cartofi cu 41,84% si la uleiul comestibil cu 38,19%. Rata anuala a inflației a urcat la 13,76%.

- Conform datelor anuntate de Institutul National de Statistica, preturile de consum in luna aprilie 2022 comparativ cu luna martie 2022 au crescut cu 3,7%. Rata inflatiei de la inceputul anului (aprilie 2022 comparativ cu decembrie 2021) este 7,9%. Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2022 comparativ…

- Gazele naturale, uleiul comestibil, cartofii si combustibilii s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate luni. In intervalul februarie 2021 – februarie 2022, preturile la gaze…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut la 8,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS) „Preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei…

- Inflația a urcat in luna decembrie la 8,4%, conform anunțului transmis luni dimineața de Institutul Național de Statistica, lovind toate segmentele economiei: pe producatori și consumatori deopotriva. Cea mai mare creștere de preț s-a consemnat in dreptul gazelor naturale – un plus de 61%. Energia termica…

