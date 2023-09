ALARMĂ Ro-Alert în România: „Adăpostiți-vă în beciuri!”. Pătrundere neautorizată în spațiul nostru aerian? Au sunat din nou telefoanele oamenilor, in judetele Tulcea, Galati si Braila. O avertizare Ro-Alert despre „caderea unor obiecte din spatiul aerian” fost primita vineri seara, in jurul orei 23.40, de romanii din aceste zone. Avertizarea vine dupa ce a aparut informația ca Romania iși muta sistemul de aparare aeriana mai aproape de localitațile de […] The post ALARMA Ro-Alert in Romania: „Adapostiți-va in beciuri!”. Patrundere neautorizata in spațiul nostru aerian? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

