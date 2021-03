Al treilea lockdown în Franţa: Certificatele de călătorie, eliminate în aceste cazuri CHIȘINAU, 20 mart – Sputnik, Doina Crainic. Guvernul „are in vedere o simplificare a sistemului de certificare” care permite locuitorilor departamentelor inchise sa iasa in timpul zilei la o distanta de pana la 10 km de casele lor. Un document de identitate care are dovada adresei ar putea inlocui certificatele, a declarat sambata Hotel de Matignon (resedinta oficiala a prim-ministrului Frantei). „Ideea este de a permite francezilor sa foloseasca un document de identitate sau o dovada a adresei in locul unui certificat pentru a justifica faptul ca se afla in cadrul celor 10 km fata de locul… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

