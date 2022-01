Al doilea Rolls-Royce Boat Tail va fi prezentat în 2022, la Concursul de Eleganță Villa d'Este La jumatatea anului trecut, oficialii Rolls-Royce au anunțat revenirea in activitate a departamentului de "Coachbuilding". Primul proiect din noua era de carosier a fost denumit Boat Tail, o mașina care va fi replicata in doar 3 exemplare, fiecare unic in felul lui. Primul exemplar a debutat tot anul trecut și a fost desemnata cea mai scumpa mașina noua din istorie. A fost construit pentru un client care a dorit sa ramana anonim și care a platit pe... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol: automarket.ro

