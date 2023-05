Al doilea mare faliment bancar din istoria Americii! Ce se întâmplă cu deponenții Depozitele și o parte semnificativa a activelor First Republic Bank, supranumita banca bogaților, vor fi preluate de JP Morgan, anunțul fiind facut luni de catre Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). JPMorgan Chase urmeaza sa achiziționeze cea mai mare parte a First Republic dupa ce autoritațile de reglementare din SUA au orchestrat un acord peste noapte pentru a inchide creditorul din California, ștergandu-i acționarii in al doilea cel mai mare faliment bancar din istoria țarii. Federal Deposit Insurance Corporation și autoritațile de reglementare din California, care au anunțat acordul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

