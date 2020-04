Ajutorul de deces se poate obține online Potrivit OUG nr. 32/2020, ajutorul de deces se acorda pe baza urmatoarelor documente: – cerere pentru acordarea ajutorului de deces; – copia certificatului de deces; – copia actului de identitate al solicitantului; – copia actelor de stare civila ale solicitantului, din care sa rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, dupa caz, a actului care atesta calitatea de tutore, curator, mandatar; – copia dovezii/declarației pe propria raspundere ca solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces; – copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurarilor sociale, prin care… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol si foto: magazinsalajean.ro

