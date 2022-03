Stiri pe aceeasi tema

- „Traversam o perioada complicata, marcata de crize multiple, care necesita decizii si masuri eficiente, de contracarare a cresterii preturilor. In acest sens, am discutat cu ministrul de Finante, care se afla la Bruxelles, unde discuta cu omologii europeni din ECOFIN sa gaseasca masuri concrete, la…

- A fost aprobata ORDONANȚA DE URGENȚA privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societații „Complexul Energetic Oltenia"- S.A.Aprobarea Ordonanței de Urgența reprezinta pasul urmator necesar dupa ce Comisia Europeana a autorizat, in luna ianuarie 2022,…

- A fost aprobata ORDONANȚA DE URGENȚA privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de stat pentru restructurarea Societații „Complexul Energetic Oltenia"- S.A.Aprobarea Ordonanței de Urgența reprezinta pasul urmator necesar dupa ce Comisia Europeana a autorizat, in luna ianuarie 2022,…

- Primarul municipiului Petrosani, Tiberiu Iacob-Ridzi, a solicitat marti Guvernului sa opreasca procesul de inchidere a minelor Lonea si Lupeni, mentionand ca in actualul context politico-economic este nevoie de utilizarea tuturor resurselor energetice pentru a nu mai depinde de gazele rusesti, potrivit…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a transmis la sfarșitul lunii ianuarie Comisiei Europene solicitarea de decontare a sumei de 426,8 milioane de euro reprezentand rambursarea plaților realizate din bugetul național catre fermieri in perioada 16 octombrie – 31 decembrie 2021. Potrivit AFIR,…

- Comisia Europeana a aprobat ajutorul de stat de 43,63 milioane de euro destinat CFR Calatori, pentru a compensa pierderile provocate de pandemia de COVID-19 și de restricțiile aplicate pentru a impiedica raspandirea coronavirusului.Forul comunitar a anunțat ca masura va permite Romaniei sa compenseze…

- CFR Calatori primește un ajutor de stat, aprobat de Comisia Europeana, in valoare de 43,6 milioane de euro pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar. “Aceasta masura va permite Romaniei sa compenseze CFR Calatori…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, luni, intr-o sedinta organizata in format hibrid, o serie de hotarari privind organizarea si desfasurarea Recensamantului Populatiei si Locuintelor din Romania, proces amanat in anul 2021 pentru anul in curs din cauza pandemiei. Astfel, Executivul va adopta forma si continutul…