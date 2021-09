Ajutor de 500 de lei pentru mamele minore sau cu venituri minime Primaria Municipiului Iași, prin Direcția de Asistența Sociala, va oferi ajutoare de urgența in bani mamelor cu venituri reduse și mamelor minore. Beneficiile vor fi acordate la nașterea nou-nascuților, in baza Hotararii Consiliului Local nr. 294 / 29 noiembrie 2012 privind acordarea beneficiilor de asistența sociala pe raza Municipiului Iași. Valoarea ajutorului este de 500 lei, iar acordarea se va face pentru mamele minore sau mamele din familii cu domiciliul in Municipiul Iași, avand venitul net pe membru de familie cel mult egal cu 50% din salariul minim pe economie in plata (1.150 lei), o… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

