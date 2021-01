Cu ocazia Sarbatorilor de Iarna, municipalitatea ieșeana va acorda, pentru al XV-lea an consecutiv, ajutoare sub forma de carnete cu tichete sociale valorice. Prin intermediul Direcției de Asistența Sociala Iași, acestea vor fi distribuite celor aproximativ 9.500 de pensionari cu pensii cumulate de pana la 1.000 de lei inclusiv (pensionari de drept si pensionari pe caz de boala). Distribuirea va incepe saptamana viitoare și se va finaliza in cursul lunii martie. Programul de distribuire este de luni pana vineri, in intervalul orar 8.30 – 15.30. Valoarea unui carnet cu tichete sociale este de 70…