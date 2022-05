Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, scoaterea din rezervele de stat a unor produse precum saltele, paturi, saci de dormit, corturi si conserve, care vor fi date prefecturilor din Bucuresti, Galati, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui pentru protejarea refugiatilor din Ucraina. Valoarea acestor produse…

- The Government approved, in its Wednesday session, emergency humanitarian aid to the prefectures of Bucharest and the counties of Galati, Iasi, Neamt, Suceava and Vaslui, consisting of products necessary to outfit mobile camps that can house refugees coming from Ukraine, announced the Executive's…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, ajutoare umanitare de urgenta catre Prefecturile din Bucuresti si din judetele Galati, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui, constand in produse necesare dotarii unor tabere mobile care sa poata adaposti refugiati proveniti din Ucraina, a anuntat purtatorul de cuvant…

- In sfarșit a venit primavara in Romania. ANM anunța o vreme extrem de calda la finalul saptamanii, insa vor fi prezente și cate fenomene meteorologice extreme. Astfel, potrivit prognozei meteo emise de ANM, vremea se va menține calda pentru aceasta data in regiunile sudice si sud-vestice, dar in restul…

- 112 elevi, din 8 județe ale Moldovei: Botoșani, Iași, Neamț, Vaslui, Bacau, Galați, Vrancea și Suceava, vor participa, in perioada 25-27 martie 2022, la Suceava, la Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala pentru clasele III-VIII.Deschiderea concursului va avea loc pe 25 martie, la ora ...

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis acordarea unor ajutoare de stricta necesitate pentru refugiatii din zona de razboi din Ucraina, ca asistenta internationala, cu titlu gratuit, din stocurile constituite ca rezerve de stat. Pentru cazarea mamelor cu copii aflati in tranzit sau care…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat duminica o hotarare prin care se propune scoaterea de la rezervele de stat a 18 constructii usoare din elemente modulate si a unor bunuri materiale si mijloace de cazarmament necesare sprijinirii cetatenilor straini si apatrizi care sosesc din…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a aprobat astazi si o solicitare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi. Astfel, CNSU a propus Guvernului aprobarea scoaterii de la rezervele de stat a 18 constructii usoare din elemente modulate si a unor bunuri materiale si mijloace de…