Ajutoare pentru persoanele nevoiașe din Timișoara. Când se distribuie Persoanele nevoiașe din Timișoara vor primi gratuit un pachet cu produse de igiena, in urmatoarea perioada. Acestea sunt acordate prin Programul de ajutorare a persoanelor defavorizate și sunt provenite din stocurile de intervenție comunitara, informeaza Direcția de Asistența Sociala a Primariei Timișoara. Pachetele vor fi distribuite catre beneficiari incepand din data de 22 februarie, perioada […] Articolul Ajutoare pentru persoanele nevoiașe din Timișoara. Cand se distribuie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

