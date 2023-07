AirConnect renunță la zborurile comerciale regulate dintre Târgu Mureș și București AirConnect (Romania) renunța la zborurile comerciale regulate de pe rutele București – Sibiu și București – Targu Mureș. Compania aeriana romaneasca a anulat in ultimele luni patru rute, iar in saptamanile ce urmeaza va renunța la alte doua rute regulate. Datele din sistemul de rezervari al companiei aeriene indica faptul ca AirConnect va opera ultimul zbor intre București și Targu Mureș in 25... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana regionala romaneasca AirConnect a anuntat joi ca va opera zboruri regulate de pe Aeroportul International Bucuresti Baneasa – Aurel Vlaicu, incepand cu 24 iulie 2023. ”Compania aeriana regionala romaneasca AirConnect va opera zboruri regulate de pe Aeroportul International Bucuresti…

- Compania aeriana AirConnect a inceput de joi operarea zborurilor estivale catre litoralul romanesc. Zborurile intre Aeroportul International Timisoara si cel din Constanta sunt disponibile in fiecare joi si duminica, in perioada 22 iunie – 17 septembrie 2023. CITESTE SI Bursa de la Bucuresti…

- Potrivit boardingpass.ro, AirConnect a anulat toate zborurile regulate care erau programate sa fie operate pe ruta Cluj-Napoca – Budapesta. Ruta Cluj-Napoca – Budapesta, operata in premiera de noua companie aeriana romaneasca, AirConnect, a fost inaugurata marți, 28 martie 2023. Zborurile spre Budapesta…

- Veste proasta pentru calatorii pe ruta Cluj-Budapesta. Compania aeriana AirConnect renunța la zborurile regulate care erau programate. Potrivit boardingpass.ro, AirConnect a anulat toate zborurile regulate care erau programate sa fie operate pe ruta Cluj-Napoca – Budapesta. Compania a operat numai trei…

- Astazi, 16 mai, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalitații Economice și Parchetul European (EPPO) din București efectueaza 40 de percheziții domiciliare, in mai multe locații din Romania și Franța, in cadrul unei anchete aflate in desfașurare, cu privire la banuiala de frauda care ar implica…

- La cea de-a 19-a editie a Noptii Muzeelor, evenimentul care a avut loc sambata, cu nu mai putin de 351 de spatii muzeale si culturale deschise in Romania si Republica Moldova, au participat 238.935 de vizitatori, dintre care 60.992 numai in Bucuresti, anunta Reteaua Nationala a Muzeelor din Romania,…

- ”Orange Romania continua extinderea retelei sale 5G la nivel national si, incepand de astazi, ofera locuitorilor, autoritatilor publice si companiilor din Oradea acces la cea mai buna experienta de conectivitate. In plus, clientii din Oradea beneficiaza de discounturi speciale de 100 euro pentru achizitia…

- ”Retailerul roman de optica Lensa inaugureaza 10 ani de activitate, cu o cifra de afaceri cumulata de peste 317 de milioane de lei in perioada mai 2013 – decembrie 2022. In 2022, Lensa a consemnat o crestere a cifrei de afaceri de 70% fata de 2021, ajungand la venituri totale de peste 134 de milioane…