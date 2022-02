Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Canadei, Justin Trudeau, a anunțat, luni, ca a fost testat pozitiv la Covid-19, insa ca se simte bine și ca va continua sa lucreze la distanța, conform reglementarilor anti-Covid in vigoare in Canada, relateaza Reuters.

- Provincia francofona Quebec din Canada, puternic afectata de raspandirea tulpinii Omicron a coronavirusului, va introduce o noua masura pentru a diminua presiunea pusa pe spitale, care prevede ca persoanele nevaccinate impotriva COVID-19 vor trebui sa plateasca o taxa denumita „contribuție la sanatate”,…

- Directorul general al companiei Pfizer, Albert Bourla, a declarat, luni, ca nu este sigur de necesitatea unei a patra doze de vaccin anti-COVID-19 si ca un vaccin pentru varianta Omicron, foarte contagioasa, va fi gata in martie, potrivit Reuters. Comentariile sale sunt suprinzatoare, dupa ce directorul…

- Aeronava a aterizat pe aeroportul internațional Sri Guru Ram Das Jee, din orașul Amritsar, regiunea Punjab (India), miercuri, in jurul orei 11:20. Conform directivelor guvernamentale valabile in aceasta țara, persoanele depistate pozitiv trebuie plasate imediat in carantina, relateaza The Tribune .Anterior…

- Cel mai mare spital din Baragan va ingriji pacientii cu SARS COV-2 in unitati mobile. Echipamentele de inalta performanta, care vor fi instalate in curtea spitalului din Slobozia, vor fi achizitionate din bani europeni. Investitia se ridica la 14 milioane de lei.

- Directorul general al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesu, s-a declarat optimist ca pandemia de coronavirus va fi invinsa in 2022, cu conditia ca tarile sa colaboreze pentru limitarea propagarii covid-19, informeaza bbc.com. Ghebreyesu a avertizat totodata cu privire la…

- Spitalul Județean de Urgența Slobozia implementeaza un proiect ce are ca scop creșterea gradului de intervenție in ceea ce privește boala infecțioasa COVID-19. Astfel, unitatea medicala va achiziționa 3 unitați mobile in care pacienții infectați cu SARS-CoV-2 sa beneficieze de consultații și tratament…

- Directorul medical al Institutului Matei Balș, dr. Adrian Marinescu, spune ca in acest moment situația epidemiologica este una echilibrata și e clar pentru toți ca vom avea sarbatori liniștite. Nu trebuie uitat, insa, ca pandemia nu a trecut. Adrian Marinescu a facut, miercuri, declarații in emisiunea…