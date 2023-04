Airbus îşi dublează capacitatea de producţie în China ”Pe masura ce piata chineza continua sa creasca, este lntru totul logic ca noi sa producem la fata locului pentru companiile aeriene chineze si probabil pentru alti clienti din regiune”, a anuntat el. Un acord-cadru a fost parafat de catre conducatorul Airbus in prezenta presedintelui francez Emmanuel Macron si omologului sau chinez Xi Jinping la Beijing, a constatat un jurnalist AFP. Aceasta noua linie de asamblare finala (”final assembly line”, FAL) urmeza sa fie data in folosinta in al doilea trimestru al lui 2025. Airbus dispune de o linie de asamblare de avioane de tip A320 la Tianjin inca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

